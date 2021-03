Non è riuscito a comporre la sua nona sinfonia, il Lugano. Dopo otto successi consecutivi i bianconeri si sono fermati. Prima o poi doveva succedere: peccato che sia accaduto proprio contro il Losanna, in una sfida che metteva in palio il secondo posto della classifica. La battuta d’arresto va accettata senza drammi - anche e soprattutto perché i vodesi hanno meritato di imporsi - ma lascia senza dubbio un po’ di amaro in bocca. Al Lugano non rimane ora che rimboccarsi le maniche: domani contro il Langnau ci sono in palio tre punti sinonimo di qualificazione diretta ai playoff.

Il solito periodo centrale

Ancora una volta - come già successo nel derby e a Davos - il Lugano è andato in difficoltà nel periodo centrale. Troppe, le penalità subite dai bianconeri, che hanno progressivamente perso la...