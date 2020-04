Nello scorso dicembre era stato all’ospedale La Carità di Locarno. Solo pochi giorni, per un intervento alle ernie inguinali bilaterali. Operazione peraltro riuscita perfettamente. Per un cavaliere di professione, comunque, non era certo il massimo. A riguardare indietro, pensando a quanto successo negli ultimi mesi, l’olimpionico Fabio Crotta sorride: «Quelle ernie, che mi avevano fatto soffrire, in fondo erano un nonnulla. Alla Carità, in questi tempi, si stanno occupando di questioni più serie».

«Sono tempi bui»

Servono a poco certi confronti, se non a dare un significato a certi eventi. Il giubiaschese lavora quotidianamente nella sua scuderia Al Piano, ma con ritmi diversi. «Anche per noi, come per molti altri, sono tempi bui - dice Fabio - : l’attività è scandita dai compiti essenziali...