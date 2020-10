La nuotatrice italiana Federica Pellegrini ha annunciato quest’oggi di essere positiva al coronavirus. La stella del nuoto non andrà dunque a Budapest alla International Swimminl League (ISL). «Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita per dei forti dolori, poi ho avuto mal di gola. Ho appena ricevuto una brutta notizia. Questo pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo, quindi sono positiva al coronavirus. Mi dispiace un sacco, dovevo partire per la ISL di Budapest» ha raccontato la campionessa, in lacrime, su Instagram, aggiungendo: «Non so se ridere o piangere, anche se, come potete vedere, ho pianto fino adesso».