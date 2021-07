Sono le 13.30, le 20.30 in Giappone. Mentre una ventina di atleti rossocrociati si appresta a sfilare allo Stadio olimpico di Tokyo per una cerimonia d’apertura a ranghi ridotti, tre loro connazionali della mountain bike si connettono ad Internet dalle loro stanze, nella penisola di Izu, per delle interviste a distanza. È lì, a oltre due ore dalla capitale, che lunedì mattina si svolgerà la gara maschile di cross country. Mathias Flückiger, numero uno del ranking UCI e leader di Coppa del mondo, è tra i favoriti. Nino Schurter, campione in carica, indosserà gli insoliti panni dell’outsider. Filippo Colombo, 23.enne di Bironico, vivrà i suoi primi Giochi con tanta voglia di far bene dopo il recupero in tempi record dalla frattura al bacino rimediata in maggio.

Una crescita costante

Tra i grandi...