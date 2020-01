Successo meritato dell’Ambrì Piotta, che alla Valascia ha superato per 5-4 il Bienne. A decidere l’incontro è stato Brian Flynn all’overtime in azione di contropiede.

È il Bienne ad iniziare meglio la partita sul piano offensivo ed infatti è proprio la squadra ospite a passare in vantaggio: l’Ambrì Piotta perde il disco in uscita dal proprio terzo e Riat al 9’50’’ ne approfitta per battere Conz. L’Ambrì Piotta reagisce e al 13’23’’ Michael Fora colpisce un clamoroso palo. E poco dopo i biancoblù non sfruttano due minuti di superiorità numerica per l’espulsione di Cunti.