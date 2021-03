L’Ambrì Piotta perde per 4 a 2 l’importante sfida con il Rapperswil e vede complicarsi il cammino che porta ai pre-playoff. Alla base della sconfitta di sabato ci sono un secondo tempo quasi interamente regalato ai sangallesi, le troppe penalità ricevute e la difficoltà per i biancoblù di fare punti contro le rivali dirette.

Un blackout inattesoAl termine del derby di venerdì, Luca Cereda aveva chiesto ai suoi ragazzi di portare alla Valascia la rabbia accumulata per la rocambolesca sconfitta patita contro il Lugano. Dopo un primo tempo giocato ad armi pari, però, nel secondo l’Ambrì si è spento ed è stato confinato per quasi 15 minuti nella propria metà pista. «L’attitudine con cui siamo scesi sul ghiaccio era quella giusta», dice Michael Ngoy. «Ci sentivamo in fiducia. Fino al terzo gol del...