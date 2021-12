Formula 1 o Formula Caos? Non è possibile che, dinanzi a 400 milioni di persone collegate in diretta tv nel mondo, il risultato di un Gran Premio venga ufficializzato con tre ore di ritardo. Così come non è possibile che una sanzione di gara sia barattata con i protagonisti dell’accaduto tramite una domanda che è una presa in giro: «Volete che Verstappen venga arretrato di tre posizioni appena riprende la gara, oppure volete appellarvi al giudizio dei commissari, dopo?». Come se, durante una partita di calcio, l’arbitro chiedesse a un allenatore se preferisca un rigore contro e finisce lì, oppure rischiare tre giornate di squalifica per il calciatore che ha commesso il fallo. La F1, domenica, ha sposato una giustizia barattata nell’arco di pochi istanti, prendere o lasciare, secondo un metro...