Non sono ancora i Giochi di Mujinga Kambundji. Non significa, però, che non lo saranno. La velocista rossocrociata può ancora cullare il sogno di una medaglia olimpica. Vuole farlo, anche. Perché la staffetta 4x100, in pista da domani, ha nelle gambe e nella testa il colpaccio. Quello che, purtroppo, ieri non è riuscito alla 29.enne bernese. Nella finale dei 200 m, Kambundji non è infatti andata oltre il settimo tempo. Chiudendo in 22’’30. A prendersi l’oro è stata la giamaicana Elaine Thompson-Herah, capace di tagliare il traguardo in 21’’53. Il secondo tempo della storia, a 19 centesimi dal record del mondo di Florence Griffith-Joyner. Non solo. Come nel 2016 a Rio, Thompson-Herah ha concesso un incredibile bis, dopo aver già gioito nei 100 m.

Orgoglio e qualche rimpianto

«La mia gara non è...