Più forti della pandemia. Di un clima che conosce solo di sfuggita la neve naturale. E, va da sé, delle aspre polemiche che hanno accompagnato l’avvicinamento alla cerimonia d’apertura. Le Olimpiadi invernali di Pechino si apprestano a entrare nella storia. Forse più di altre. Perpetuando una tradizione oramai secolare. In Cina sono attesi circa 2.900 atleti. Verranno testati ogni giorno. E ogni giorno, dunque, decine di sogni potrebbero andare in frantumi. Ci si aggrappa alla prudenza, alla sensibilità dei tamponi. Alla sorte, anche. Lontani, come a Tokyo, da qualsiasi parvenza di tifo normale. Lontani dai propri cari e da quello spirito di condivisione che prima della COVID-19 permeava ogni angolo del villaggio olimpico. No, non saranno Olimpiadi «libere». In tutti i sensi. Il Paese che le...