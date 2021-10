Giulia Steingruber si ritira dalle competizioni di alto livello. La sei volte campionessa d’Europa, medaglia olimpica e pluricampionessa svizzera ha deciso di concentrarsi in futuro sulla carriera accademica e professionale. Per la ginnasta di Gossau, il ritiro era già programmato dopo gli Europei in patria e, soprattutto dopo le Olimpiadi. «È arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo della mia vita», ha detto Giulia che ha partecipato a otto campionati d’Europa, sette Mondiali e tre edizioni di Giochi olimpici: Londra, Rio de Janeiro e Tokyo. La ginnasta ha conquistato dodici medaglie in grandi eventi. Il suo primo oro, nel volteggio, risale agli Europei del 2013 a Mosca.