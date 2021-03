Con una media di 25’42’’ di ghiaccio a partita, Tim Heed è il secondo giocatore più utilizzato del campionato dietro al connazionale del Davos Magnus Nygren (26’35’’). C’è chi teme che possa arrivare stanco ai playoff, ma il difensore svedese è sereno: «Mi piace giocare tanto e so gestire le mie energie. Non ci saranno problemi».

È uno stacanovista del ghiaccio, Tim Heed. In media gioca quasi 26 minuti a partita, nelle ultime quattro uscite del Lugano – contro Berna, Ambrì Piotta, Davos e Losanna – ha addirittura sempre avvicinato (o superato) i 28 minuti. Quasi metà partita, insomma. Su e giù per la pista a difendere, bloccare tiri, organizzare il power-play, fornire assist al bacio e segnare reti importanti. Ne ha già realizzate 14, in campionato, sei delle quali decisive. Tante, tantissime...