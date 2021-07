Sono tutti pronti per l’amichevole tra l’FC Lugano e l’Inter di sabato sera. Tutti, tranne Sky, che per il lancio della partita ha sbagliato il logo dei bianconeri. Che su Twitter hanno commentato la gaffe della piattaforma televisiva italiana: «Hey SkySport, vi siete persi due cambi di logo. Questo lo utilizzavamo tra il 2004 e il 2008. Meglio non affidarsi alla prima immagine trovata in rete...».