Il Napoli non si muove, la Serie A è già in ostaggio

Calcio

Per la Lega la sfida di Torino con la Juventus andava giocata: prospettato il 3-0 a tavolino - Agnelli: «Ci atteniamo ai regolamenti» - I partenopei fanno valere la decisione dell’autorità sanitaria, secondo cui le condizioni per spostarsi non erano date