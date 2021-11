Mentre Filippo Lombardi gli porge una cassetta di salumi e formaggi, Elias Bianchi sorride. «Con il cibo sei a posto per un po’ di tempo», gli dice il presidente. Il siparietto è andato in scena sabato scorso, prima della partita con il Ginevra, quando l’attaccante momò è stato premiato per le sue 500 partite con la maglia dell’Ambrì Piotta. Un traguardo che solo altri nove giocatori hanno raggiunto in 84 anni di storia del club.

Davanti a tutti, irraggiungibile, c’è Nicola Celio: 926 gare in biancoblù. Seguono Paolo Duca (650), Tiziano Gianini (647), Luca Viganò (645), Brenno Celio (580), Pauli Jaks (575), Alain Demuth (565), Ivan Gazzaroli (530) e Peter Jaks (514). Al decimo posto arriva lui, Elias Bianchi. Ad inizio stagione il 32.enne ha sorpassato Paolo Imperatori, fermatosi a quota 479....