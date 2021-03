Bolzano è in zona rossa per via del virus. La ICE Hockey League, invece, è tinta di rosso come le maglie del Bolzano. La squadra allenata da Greg Ireland è già sicura di presentarsi ai playoff come prima forza della lega austriaca (ma anche italiana, slovacca, ungherese). Tra i protagonisti di questa cavalcata c’è pure un ex biancoblù, Nick Plastino: «In Ticino ho lasciato un pezzo di cuore», ci dice.

Il sottofondo della telefonata è uno sbattere di piatti e stoviglie. Nick è appena rientrato dall’allenamento e si sta mettendo a tavola: «Anche qui è tutto chiuso: ristoranti, negozi...», racconta il difensore italo-canadese. «Qualche volta ce la caviamo con il cibo da asporto, ma cucinare è ormai un’abitudine. Mi piace molto invitare qualche compagno a cena, di tanto in tanto. In una stagione...