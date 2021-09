L’apparecchio, già diciottenne, avrebbe dovuto essere dismesso pochi mesi più tardi. Inoltre, era di quarta mano: prima della Yak Service – a cui per scarsa affidabilità in più occasioni era stato proibito di volare nello spazio aereo europeo – l’avevano infatti utilizzato altre tre compagnie, tutte di infimo livello. In aggiunta, pare che l’addestramento del pilota fosse carente. C’erano insomma tutti i presupposti per indurre il personale di volo, prima di imbarcarsi, a darsi una toccatina nelle parti basse. Discorso diverso per i passeggeri, ignari delle premesse e avvezzi per mestiere a prendere almeno quattro aerei a settimana: salendo la scaletta infatti pensavano soltanto alla nuova stagione di KHL, che per loro sarebbe cominciata l’indomani sul ghiaccio bielorusso di Minsk. Parliamo...