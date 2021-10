Una pioggia di reti si è abbattuta sulle Vernets e sul malcapitato Charlin. I biancoblu si sono imposti con un pesantissimo 10-4 al termine di una vera e propria battaglia dalla quale è emerso il carattere dei leventinesi. Quattro le reti per Inti Pestoni.

Alle Vernets dipinte di rosa – a sostegno della lotta contro il tumore al senso – i biancoblu hanno recuperato Hächler – Fohrler, ammalato, è invece rimasto in Ticino - e tra i pali è tornato Ciaccio. I padroni di casa non hanno invece potuto contare su Descloux, anch’esso ammalato, che ha lasciato il posto al giovane Charlin.

L’incontro fatica a entrare nel vivo, ma al 5’46’’ Bürgler trova il ‘gollonzo’ con l’uomo in più: un appoggio da quasi metà pista sorprende il giovane Charlin e i biancoblu passano in vantaggio. La sfida prosegue con diverse imprecisioni da una parte e dall’altra, ma è il Ginevra a essere più presente sul fronte offensivo. Nell’ultimo minuto del primo tempo le due squadre si aprono e le occasioni si moltiplicano: i leventinesi sprecano un tre contro uno, mentre sull’altro versante Filppula colpisce il palo a 8’’ dalla sirena.

Nel periodo centrale è una pioggia di reti: Pestoni a tu per tu con Charlin colpisce l’asta e Zwerger è il più veloce a raccogliere il rebound e raddoppiare al 22’. Al 25’il Ginevra accorcia grazie a una deviazione di Smirnovs nello slot e al 27’ è Filppula a pareggiare in powerplay (espulso Zaccheo Dotti). I biancoblù si riportano avanti con Pestoni, che al 32’ viene servito da Zwerger. Charlin al 35’ deve raccogliere un altro disco alle tue spalle: questa è volta è Bürgler – doppietta per lui – a infilare il 2-4. Il Ginevra però rialza la testa al 39’ in powerplay – in seguito a una penalità dubbia sul conto di Trisconi - con il neo-arrivato Vatanen, che dopo una mischia mette il disco alle spalle di Ciaccio. Ne nasce una rissa furibonda e da lì il duo arbitrale Wiegand-Hungerbühler perde completamente il controllo della partita.

Vatanen, in doppia superiorità numerica (espulsi Kneubuehler e McMillan), in apertura di terzo periodo ha pareggiato la contesa con un gran tiro al volo al 40’38’’. Al 45’ Isacco Dotti trova il nuovo vantaggio e al 50’ – su una controversa azione partita da Grassi, al rientro da una penalità - è Burren a siglare il 4-6. La goleada biancoblu però non si ferma e con il passare dei minuti arrivano anche i gol di Kostner (in inferiorità numerica!) – ancora su un clamoroso errore di Charlin – e altri tre gol di Pestoni per una partita da incorniciare: quattro reti in una serata per il ragazzo di Ambrì.

IL TABELLINO

Ginevra – Ambrì Piotta 4-10 (0-1, 3-3, 1-6)

Reti: 5’46’’ Bürgler (Hietanen, in 4c5, esp. Le Coultre) 0-1. 21’52’’ Zwerger (Pestoni) 0-2. 24’38’’ Smirnovs (Maurer) 1-2. 26’59’’ Filppula (Vatanen, in 5c5, esp. Z. Dotti) 2-2. 32’ Pestoni (Zwerger) 2-3. 34’36’’ Bürgler 2-4. 38’29’’ Vatanen (in 5c4, esp. Trisconi). 40’38’’ Vatanen (Tömmernes,in 5c3, esp. Kneubühler e McMillan) 4-4. 44’09’’ I. Dotti (Grassi) 4-5. 49’51’’ Burren (in 4c5, esp. Tömmernes) 4-6. 52’02’’ Kostner (in 5c4! Esp. Hietanen) 4-7. 54’10’’ Pestoni 4-8. 54’31’’ Pestoni (Zwerger) 4-9. 58’32’’ Pestoni (Zwerger, in 4c5, esp. Vatanen) 4-10.

Spettatori: 5.105.

Arbitri: Wiegand/Hungerbühler (Progin/Dreyfus).

Penalità: 5x2’ c. Ginevra; 9x2’ c. Ambrì.

Ginevra: Charlin; Jacquemet, Tömmernes; Vouillamoz, Filppula, Winnik; Vatanen, Le Coultre; Moy, Jooris, Miranda; Karrer, Maurer; Völlmin, Vermin, Patry; Smons; Riat, Berthon, Smirovs; Cavalleri.

Ambrì Piotta: Ciaccio; Fora, I. Dotti; Kozun, Regin, Kneubühler; Hietanen, Fischer; Bürgler, Heim, McMillan; Burren, Z. Dotti; Pestoni, Grassi, Zwerger; Hächler, Pezzullo; Trisconi, Kostner, Bianchi.

Note: Ginevra senza Antonietti, Mercier, Pouliot, Richard, Rod, Tanner (tutti infortunati) e Descloux (ammalato). Ambrì privo di D’Agostini, Dal Pian (infortunati) e Fohrler (ammalato).

I RISULTATI

12. giornata: Ajoie – Langnau 3-2. Bienne – Zugo 4-2. Friburgo Gottéron – Davos 6-3. Ginevra – Ambrì Piotta 4-10. Lugano – Losanna 1-4. ZSC Lions – Berna 0-1.

LA CLASSIFICA

1. Bienne 11/25. 2. Friburgo Gottéron 11/23. 3. Zugo 12/23. 4. Zurigo Lions 10/20. 5. Lugano 11/16. 6. Rapperswil-Jona Lakers 10/15. 7. Ambrì Piotta 10/15. 8. Davos 9/13. 9. Berna 11/13. 10. Losanna 9/11. 11. Ajoie 9/9. 12. Ginevra Servette 10/9. 13. Langnau Tigers 11/9.

©CdT.ch - Riproduzione riservata