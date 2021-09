Nei primi 20 minuti le due squadre non si risparmiano, creando pericoli da una parte e dall’altra. I bianconeri, in particolare con un ispirato Morini, sciupano diverse occasioni ma trovano la via del gol in shorthand con Thürkauf all’11’. Basta però poco più di un minuto a Winnik per superare Fatton e pareggiare la contesa. Nel periodo centrale a Walker – bravo a concretizzare un tu per tu contro Descloux al 28’ – risponde Moy, dopo appena un giro d’orologio.