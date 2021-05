Quello che era ormai diventato un segreto di Pulcinella si è trasformato in una notizia ufficiale: non sarà Serge Pelletier a guidare il Lugano del futuro. Il club bianconero – che ringrazia il tecnico di Montréal per il lavoro svolto «con serietà e professionalità» – ha deciso di voltare pagina. E, alla base di questa scelta, la cocente delusione per l’eliminazione dai playoff ad opera del Rapperswil riveste un ruolo solo marginale.

Un’altra voce

«Quando ho accettato di diventare il direttore sportivo del Lugano – spiega Hnat Domenichelli – già sapevo che l’estate del 2021 sarebbe stata importante per la strategia del club a medio e lungo termine. Durante la stagione mi sono preso tutto il tempo per analizzare nel migliore dei modi la situazione e dopo i colloqui avuti nei giorni successivi...