«Ti posso richiamare? Sono in pieno trasloco e i miei tre bambini stanno facendo un gran trambusto». È felice, Matteo Nodari. Felice di tornare a casa dopo sei anni. C’era rimasto un po’ male, quando il Lugano – il club del suo cuore – gli aveva detto che non contava più su di lui per il futuro. A volte ritornano, però. Dopo due anni a Rapperswil e sei stagioni a Losanna il cerchio si è chiuso. A 32 anni – più maturo come uomo e come giocatore – Nodari è pronto a vestire di nuovo la maglia bianconera.

Tutto in pochi giorni

Ha colto di sorpresa anche lui, lo scambio con Aurélien Marti perfezionato tra Lugano e Losanna: «A dire il vero – spiega Nodari – ero in discussione con Hnat Domenichelli per un trasferimento a Lugano a partire dalla stagione 2021-2022. Quando il direttore sportivo bianconero...