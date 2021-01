Ad un certo punto, in particolare al termine del secondo periodo, il Lugano sembrava un condannato che si avvia verso il patibolo a testa alta. Non stavano giocando male, i bianconeri, protagonisti però di grossolani errori che una squadra come il Losanna difficilmente perdona. Ed invece la formazione diretta da Serge Pelletier è stata in grado di ribaltare la situazione e di conquistare un successo all’overtime che - paradossalmente - può infondere ancora più fiducia di una vittoria da tre punti. A trovare la rete che regala i due punti al Lugano è stato Luca Fazzini: manco a dirlo, con uno dei suoi micidiali tiri di polso.

Protagonisti inattesi

A suonare la carica, però, ci hanno pensato Timo Haussener e Sandro Zangger. I due attaccanti, a lungo dimenticati a Biasca, si sono travestiti da inattesi...