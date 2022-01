Il viaggio di Patrick Fischer verso Pechino è iniziato oggi pomeriggio con la comunicazione dei 25 eletti per le imminenti Olimpiadi. Una lista senza colpi di scena – ad eccezione forse di Sven Senteler – a cui va aggiunto un secondo elenco, non divulgato, comprendente una ventina di giocatori di picchetto, tutti informati (come i loro club) e pronti a subentrare in caso di infortuni o contagi.

A dirla tutta, i Giochi di «Fischi» sono cominciati parecchie settimane fa. «È stato un lungo processo, pieno di discussioni e variabili», racconta l’allenatore rossocrociato. «Da un lato c’erano le incertezze sulla presenza dei giocatori di NHL, dall’altro le questioni legate ai protocolli COVID. Abbiamo sempre avuto un piano A e un piano B, con o senza i nostri nordamericani. Non è stato facile spezzare...