Per provare a riportare il pubblico nelle piste di hockey su ghiaccio svizzere, i concetti di protezione di club e Lega non interesseranno unicamente gli spettatori sulle tribune ma - naturalmente - anche i giocatori. In questo senso giovedì Rapperswil e ZSC Lions sono scesi in pista muniti di guanti, caschi, bastoni e... mascherine. Proprio così: durante il primo tempo dell’amichevole entrambe le compagini hanno proceduto a una sorta di test. In panchina e nella zona dei penalizzati i giocatori hanno indossato la mascherina su bocca e naso, mentre una volta sul ghiaccio la stessa è stata abbassata sotto il mento. Un modo per sperimentare una misura che potrebbe rendersi in futuro.