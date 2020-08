Tra un allenamento in pista e un altro in palestra, il lungo avvicinamento dell’Ambrì Piotta verso il 1. ottobre prevede ovviamente anche qualche amichevole. Sfide utili per ritrovare il feeling giusto, per assimilare gli schemi di Luca Cereda, per trovare l’intesa con i nuovi compagni. Il risultato, in agosto, vale quel che vale. Cioè poco o nulla. Perché di questi tempi ci si può divertire e trascorrere una piacevole serata anche in caso di sconfitta. La prima, per i biancoblù, in questa fase di preparazione. Che importa, per ora: l’hockey è tornato e il pubblico sembra godere di ogni secondo della sfida. Anche i giocatori sembrano felici come bambini davanti ad un nuovo giocattolo, a dire il vero.

La gioia di Jiri

Sì, quella con il Davos è stata una sfida piacevole, tra due squadre che non...