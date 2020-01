I bianconeri si impongono per 2-1 sull’ostico ghiaccio di Zurigo. A 24 ore di distanza dalla cocente sconfitta con il Langnau, gli uomini di Pelletier hanno mostrato una buona reazione mettendo in pista solidità e organizzazione di gioco, “rovinando” la festa ai Lions nella serata dedicata a Robert Nilsson, ritiratosi a 35 anni in seguito alle numerose commozioni cerebrali. Decisive le situazioni speciali con le reti di McIntyre e Klasen.

Le due squadre lottano per ogni centimetro sin dal primo ingaggio, ma nei primi 20’ mancano le vere emozioni. Tra i bianconeri è la linea di Walker a provarci maggiormente dalle parti di Ortio. La partita si sblocca però in powerplay: McIntyre è rapido e astuto a convergere verso il portiere zurighese e a trovare la prima rete di serata. Due minuti dopo Fazzini ha sul bastone il disco del raddoppio, ma non riesce ad approfittarne.

I padroni di casa nel frattempo crescono e vanno vicini al gol con Noreau. Il pareggio arriva al 13’08’’, con gli uomini di Grönborg in superiorità numerica: dopo un’occasione in shorthand fallita da Suri è Simic – al secondo sigillo stagionale – a bucare Schlegel con un preciso tiro. Una nuova situazione speciale sul finire del primo tempo (espulso Roe) non viene sfruttata da Klasen e compagni.

Nel periodo centrale i primi pericoli per Schlegel sono creati dalla coppia Bodenmann-Hollenstein, ma la retroguardia bianconera è attenta. Davanti gli uomini di Pelletier fanno invece fatica a pungere: l’occasione migliore arriva a Bertaggia al 28’, che a tu per tu con Ortio si allunga però troppo il disco.

Il secondo tempo è però caratterizzato da numerose penalità: dopo aver resistito per quasi 4’ consecutivi in inferiorità numerica, gli ospiti non sfruttano una penalità a loro favore sul conto di Chris Baltisberger. Un pasticcio offensivo dei bianconeri permette però al numero 14 zurighese – appena uscito dalla panchina dei penalizzati – di trovarsi a tu per tu con Schlegel. L’estremo difensore non si fa però ipnotizzare. Una nuova penalità sul conto di Roe, a 20’’ dalla seconda sirena, viene però sfruttata alla perfezione: dopo appena 7’’, sul tiro a lato di Fazzini, Klasen raccoglie il disco e supera Ortio riportando in vantaggio i bianconeri.

Negli ultimi 20’ i padroni di casa spingono sull’acceleratore alla ricerca del nuovo pareggio, ma i bianconeri sono ben organizzati in retroguardia e concedono poco. Gli acuti offensivi del Lugano sono rari e nella prima metà del terzo tempo è solo Postma a rendersi pericoloso dalle parti di Ortio. Al 53’ gli uomini di Pelletier superano indenni una nuova penalità e a 5’ dal termine sfiorano la terza rete con Lammer. L’assalto finale dei padroni di casa è rovinato dalla penalità sul conto della panchina dello ZSC: i bianconeri si impongono grazie alla perfetta solidità difensiva e al buon rendimento in powerplay.

IL TABELLINO

ZSC Lions - Lugano 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)

Reti: 5’38’’ McIntyre (Klasen-Postma, esp. Prassl) 0-1; 13’08’’ Simic (Suter-Hollenstein, esp. Walker) 1-1; 39’47’’ Klasen (Fazzini-Postma, esp. Roe) 1-2;

Spettatori: 9.781. Arbitri: Stricker e Urban (Kaderli e Obwegeser) Penalità: 5x2' contro ZSC Lions; 3x2’ c. Lugano.

ZSC Lions: Ortio; Marti, Noreau; Wick, Roe, Suter; Geering, P. Baltisberger; Bodenmann, Diem, Hollenstein; Berni, Trutmann; Krüger, Prassl, C. Baltisberger; Sutter; Sigrist, Schäppi, Simic; Brüschweiler.

Lugano: Schlegel; Wellinger, Postma; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Riva, Chiesa; Suri, Lajunen, Walker; Vauclair, Loeffel; Lammer, Sannitz, Fazzini; Jecker; Jörg, Romanenghi, Zangger; Haussener.

Note: ZSC Lions senza Blindenbacher, Flüeler, Pedretti (inf.) e Pettersson (in sovr.). Lugano s. Morini, Bürgler (inf.), Chorney e Ronchetti (in sovr.). Prima della partita omaggiato Robert Nilsson, ritiratosi all’età di 35 anni.

GLI ALTRI RISULTATI

Ambri-Piotta - Bienne 5-4 d.s. Friburgo Gottéron - Berna 2-3 d.s. Ginevra - Rapperswil 5-1. Langnau Tigers - Zugo 5-1.

Classifica: 1. Zugo 36/68. 2. Ginevra Servette 39/68. 3. ZSC Lions 39/68. 4. Davos 36/67. 5. Bienne 38/55. 6. Losanna 35/54. 7. Langnau Tigers 37/54. 8. Berna 38/52. 9. Lugano 39/52. 10. Ambri-Piotta 38/47. 11. Friburgo-Gottéron 36/46. 12. Rapperswil-Jona Lakers 37/41.

