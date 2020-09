Ripartire. Con pazienza, ambizione e collaborazione. La stagione 2020-21 è alle porte. E i Ticino Rockets vogliono affrontarla respirando a pieni polmoni. «Veniamo da un’annata conclusa anzitempo per i motivi che tutti conosciamo» afferma il presidente Davide Mottis. «Per alcuni è stato un bene, visto che abbiamo salvato il posto in Swiss League. Al contrario, ci sarebbe piaciuto dimostrare sul ghiaccio che meritiamo questa categoria. È uno degli obiettivi per questo campionato».

L’estate dei razzi è stata movimentata. Anzi, complicata. Colpa della pandemia, ma non solo. «Ci sono state delle turbolenze societarie» prosegue il presidente, riferendosi al parziale disimpegno dell’Hockey Club Lugano. «Ma il Consiglio d’amministrazione ha lavorato sodo per garantire un futuro al progetto. Lottando...