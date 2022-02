Chris McSorley non vede l’ora di gettarlo nella mischia. Lui si dice pronto a scendere in pista. Lui è Justin Abdelkader, il nuovo attaccante americano del Lugano. Ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni e potrebbe esordire già contro l’Ajoie di Julien Vauclair. A patto – e non è per nulla scontato – che tutte le questioni burocratiche siano risolte in tempo.

«Ho tanta voglia di scendere in pista – spiega Abdelkader – e di iniziare ad aiutare questo gruppo. È vero, quest’anno ho giocato poco, ma in vista delle Olimpiadi di Pechino mi sono preparato bene, a Detroit, con le selezioni giovanili statunitensi. Forse ho ancora un po’ di ruggine nelle gambe, ma non è un problema. Anche nella passata stagione, prima di approdare a Zugo, non avevo disputato partite ufficiali. E le cose...