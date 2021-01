Dopo il muro contro muro degli scorsi giorni e alcuni screzi tra Federazione e club, il dado è stato tratto. A inizio febbraio la Nazionale non si radunerà. Ancora, sì, dopo che già lo scorso autunno erano stati cancellati tutti gli appuntamenti dei rossocrociati. Settimana prossima la selezione di Patrick Fischer avrebbe dovuto svolgere due amichevoli contro la Germania, in ottica Mondiali di fine maggio. Ma - ha reso noto la Federazione - la decisione di non procedere in tal senso «riflettuta a lungo, è stata presa nell’interesse generale dell’hockey svizzero». I club di National League, in effetti, avevano storto a dir poco il naso a fronte di un ritrovo ritenuto controproducente in tempi di pandemia.