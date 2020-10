Un solo gol (a porta vuota) all’attivo in sei partite e una presenza in pista meno decisiva del previsto. Inutile girarci intorno: l’inizio di campionato di Mikkel Boedker è inferiore alle aspettative della vigilia. L’attaccante danese però non si scompone: «Ho l’esperienza necessaria per uscire da questo momento un po’ così».

Dapprima la quarantena di squadra, poi dopo un paio di partite ecco il rinvio della sfida con il Rapperswil prima della lunga trasferta a Ginevra. Mikkel Boedker, quanto è difficile giocare a hockey all’epoca del coronavirus?

«Non è di certo facile, ma dobbiamo abituarci. Si tratta di rimanere concentrati sul nostro lavoro e accettare ciò che accade, giorno dopo giorno. In questi mesi abbiamo visto che tutto può cambiare molto rapidamente, in un senso o nell’altro. A livello...