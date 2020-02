Era Losanna, ma sembrava Porrentruy. L’esercito dei tifosi dell’Ajoie ha invaso la città vodese, colorando di passione ed entusiasmo la Vaudoise Arena. Una vera e propria migrazione di massa – erano in settemila i supporter giurassiani presenti – che ai meno giovani ricorderà per certi versi il lungo serpentone di bus che salì a Davos dal Ticino in occasione del primo titolo del Lugano nel 1986. Alla fine è sempre il pubblico a rendere indimenticabile un evento sportivo.

Ed allora, per la seconda volta in tre anni, la Coppa Svizzera è finita nella bacheca di un club di Swiss League. Di Serie B, come si diceva una volta. Nel 2018 era stato il Rapperswil a festeggiare. Trionfi da parte di squadre di seconda fascia che, per alcuni, tolgono una parte di prestigio alla manifestazione. Le cose non stanno esattamente così. Risorta è vero dal nulla e quindi senza il supporto della tradizione e inserita in un calendario già fittissimo di impegni, la Coppa fatica ad attirare l’attenzione degli appassionati. Soprattutto da parte dei club di National League, che il più delle volte la considerano come un fastidio necessario.

Per le formazioni della Lega cadetta è invece l’occasione d’oro per misurarsi con l’élite dell’hockey rossocrociato con una grandissima voglia di stupire. E di puntare alla conquista di un titolo ufficiale. Forse, allora, le blasonate squadre della NL dimenticano che solo una tra di loro potrà vincere il campionato: le altre undici dovranno accontentarsi di quel che passa il convento. Il problema di fondo non è allora la Coppa Svizzera, ma il modo in cui (non) viene considerata da troppi club. Che si stanno forse mangiando le mani oggi osservando quanto è stato capace di fare l’Ajoie.

Nel cammino verso la finale i giurassiani hanno eliminato Losanna, ZSC Lions e Bienne prima di dare un grosso dispiacere a al Davos. Una marcia trionfale che non è dunque figlia del caso e che merita invece massimo rispetto.

Queste sono le belle favole che forse solo lo sport sa raccontare. La determinazione che supera il maggiore talento, Davide che batte Golia. Con un cantone intero a spingere verso l’exploit i propri eroi. Nel Giura la notte è stata lunga. Molto lunga. E tra le facce stravolte ma felici dei giocatori c’erano anche quelle di due ticinesi, Zaccheo Dotti e Giacomo Casserini, entrambi con un passato biancoblù alle spalle. Volenti o nolenti, costretti a lasciare il Ticino per continuare a vivere la loro passione, per una sera sono tornati ad essere protagonisti. Come prima, più di prima. Entrambi difensori a cui madre natura non ha voluto regalare il talento sopraffino, si sono presi la loro personale rivincita con il sudore della fronte. Questa è la loro bella favola.

Sì, allora forse la Coppa Svizzera è proprio il torneo che sa premiare – su una partita secca – chi porta il cuore sul ghiaccio. L’Ajoie, che non vede la Serie A dal 1993, per qualche ora ha rivissuto emozioni che sembravano non dover tornare più. La differenza tra il massimo campionato svizzero e la cadetteria rimane abissale, ma chissà se ora anche qualche società di rango si accorgerà per esempio di Philip-Michael Devos e di Jonathan Hazen, amici fraterni che in B viaggiano da anni tra gli ottanta e i cento punti a stagione. Attaccanti canadesi che mai hanno avuto una vera chance in NL. Staremo a vedere e in queste ore le mosse di mercato nel Giura non interessano a nessuno. C’è un trionfo da celebrare ancora e ancora, e una lunga nottata di festeggiamenti da digerire. Con un sorriso largo così.

