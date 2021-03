Per il Lugano i derby continuano ad essere una musica leggera, anzi leggerissima, nel silenzio assordante delle piste vuote. I bianconeri hanno battuto l’Ambrì Piotta per la quarta volta in quattro sfide stagionali. Contando anche le due amichevoli estive, siamo a sei su sei. Una sentenza. I tre punti sono arrivati con merito. Più cinica e lucida, più costante e in controllo, la squadra di Serge Pelletier ha badato al sodo e non è mai andata veramente fuori giri, neanche quando Cajka ha riaperto i giochi con il gol dell’1 a 2 a metà del terzo tempo.

Gli ospiti sono partiti meglio, con le fiamme negli occhi. Poi hanno assorbito bene la reazione biancoblù, riprendendo progressivamente in mano la partita. Sulle rare distrazioni di Tim Heed e compagni, è stato Niklas Schlegel a costruire un solido...