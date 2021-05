Il momento più atteso, per gli appassionati di hockey nordamericano, è finalmente giunto. Questa notte all’una e un quarto (ora svizzera), Washington Capitals e Boston Bruins daranno ufficialmente il via ai playoff della National Hockey League (NHL). Un postseason che – come in tanti campionati, di varie discipline – sarà inevitabilmente condizionato dai limiti imposti dalla pandemia, ma che al tempo stesso si preannuncia entusiasmante.

Questa volta niente bolla

Tanto per cominciare, rispetto alla stagione 2019-20 – conclusasi con dei playoff in bolla, a Toronto ed Edmonton – quest’anno le squadre coinvolte potranno disputare gli incontri casalinghi nelle rispettive arene. Una differenza tutt’altro che insignificante soprattutto per giocatori e staff tecnici, che potranno così evitare di trasferirsi...