Fresco di titolo nazionale, Santeri Alatalo è pronto a cambiare maglia dopo otto stagioni a Zugo. Nei prossimi giorni, per la prima volta in carriera, indosserà quella della nazionale rossocrociata. In seguito si infilerà quella del Lugano, con cui si è accordato fino al 2025.

Santeri, come ci si sente da campioni svizzeri?«Meravigliosamente. Sorrido da cinque giorni. Con lo Zugo ho intrapreso un viaggio di otto anni inseguendo un’unica meta: il titolo nazionale. Finalmente ci siamo riusciti. Vincere così, dopo una lunga attesa e numerosi tentativi, rende tutto più bello e speciale. Con il passare delle stagioni, infatti, ho potuto conoscere sempre meglio i compagni, i tifosi e tutta la gente che orbita intorno alla squadra, tessendo un legame che mi accompagnerà per sempre. Insomma, è stato...