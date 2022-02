«Comunque fantastiche». Nonostante la delusione per i risultati della Svizzera, Santeri Alatalo è tornato con tanto entusiasmo dalle sue prime Olimpiadi. Un evento che lo ha visto affrontare il suo Paese d’origine nella partita della vita, quella che avrebbe potuto aprirci le porte delle semifinali. «La Finlandia ha meritato la medaglia d’oro, è stata la squadra più forte e meglio organizzata di tutte. Sono contento per loro, ma non posso dire di aver fatto il tifo durante la finale. Ad essere sincero, non l’ho neanche guardata. Se non giocassi per la Svizzera, sarebbe stato diverso. Sarei stato più felice. Invece l’amarezza per essere usciti contro di loro nei quarti ha preso il sopravvento».

Pelle d’ocaSanteri ha adorato l’esperienza vissuta a Pechino 2022. «Essere circondato dai migliori...