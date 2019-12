E dire che i leventinesi nel primo tempo hanno messo in seria difficoltà i cechi. In particolare con le seconde linee. E proprio da un gran lavoro dietro la porta della premiata ditta Douay-Incir che già al 4’37’’ è nato il vantaggio firmato da Dal Pian. Il centro ticinese, al rientro dopo l’infortunio e all’esordio nel torneo, ha colpito da sotto misura. Il demerito della squadra di Luca Cereda è quindi stato quello di non sfruttare 4 minuti con l’uomo in più. Le occasioni invero sono arrivate, ma i biancoblù non hanno trovato il pertugio giusto per superare Kvaca. Già, il Trinec. L’avversario dell’Ambrì Piotta ha giocato a intermittenza, spaventando comunque in un paio di circostanze un solido Manzato.

Per la prima volta dall’inizio del torneo l’Ambrì si è così visto riacciuffato. E ha subito il colpo. Nel terzo tempo i ticinesi sono infatti apparsi scarichi e imprecisi. Al contrario i cechi hanno continuato a martellare e al 45’25’’ sono stati giustamente premiati: con un pregevole backhand ad andare in rete è stato Dravecky. Superata indenne un’inferiorità numerica i biancoblù si sono gettati in avanti più con il cuore che con le idee. Uno sforzo che ha pagato. Ci è voluta una magia di Flynn – ancora lui – per riportare in pareggio l’incontro. Una magia perché la deviazione dell’americano al 51’06’’ su tiro di Jelovac si è infilata in un angolo impossibile, sfuggendo un po’ a tutti. Arbitri compresi. Ma il disco, sì, aveva superato Kvaca, incastrandosi in un angolo nascosto. E le immagini video lo hanno confermato inequivocabilmente. Il gol dell’Ambrì ha riacceso l’entusiasmo del pubblico. Ngoy prima e Dal Pian poi hanno sfiorato il controsorpasso a cinque dal termine. Nel finale di periodo i più pericolosi sono risultati i cechi, il risultato però non si è sbloccato e si è andati ai supplementari.