Nuovo colpo per l’Hockey Club Lugano. Alla Corner Arena arriva il 31.enne attaccante slovacco Libor Hudacek con un contratto valido fino al termine della stagione 2021/2022. Attaccante «right» con uno spiccato istinto offensivo - scrive l’HCL in una nota stampa -, Hudacek ha giocato tra il 2009 e il 2015 con lo Slovan Bratislava, dapprima nel campionato slovacco, vinto nella stagione 2011/12, in seguito nella KHL.

Dopo tre stagioni in Svezia con l’Örebro e il Färjestad, è stato tra i protagonisti dell’Extraliga ceca con la maglia del Bili Tygri Liberec con cui ha raggiunto la finale dei playoff. Negli ultimi due anni è tornato a calcare il ghiaccio della KHL con un intermezzo di quattro partite in National League con il Losanna nel campionato 2020/21. Le sue statistiche testimoniano le sue qualità offensive con una media di 0.97 punti a partita in Cechia, di 0.61 punti a partita in Svezia e di 0.47 punti nella KHL.