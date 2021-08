Dopo un anno di pausa per pandemia, torna la Champions Hockey League (CHL). Le prime gare sono in programma stasera e vedranno in pista anche ZSC Lions (in casa contro l’IFK Helsinki), Zugo (ospite del Rögle) e Losanna (a Rauma). Domani Lugano e Friburgo accoglieranno Skelleftea e Trinec. Con una serie di domande e risposte, andiamo alla scoperta del torneo, giunto alla settima edizione.

1) Come è strutturata la competizione continentale?

La Champions Hockey League SA, fondata nel 2013 in Svizzera, detiene i diritti della CHL ed è responsabile dell’organizzazione del torneo. Il 63% delle azioni è detenuto da 26 club (tra i quali Zugo, Friburgo, Berna e ZSC Lions), il 25% da 6 Leghe (la nostra NL, l’ICE austriaca, l’Extraliga ceca, la Liiga finlandese, la DEL tedesca e la SHL svedese) e il 12% dalla IIHF. Peter Zahner, CEO dello ZSC, è il presidente del consiglio d’amministrazione. L’edizione 2021-22 vede la partecipazione di 32 squadre – tutte qualificate per meriti sportivi – in rappresentanza di 13 campionati e 14 nazioni (Svizzera, Svezia, Austria, Italia, Cechia, Finlandia, Germania, Danimarca, Francia, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Ucraina, Gran Bretagna). Sono ammessi al massimo cinque club per Paese: è il caso di Svezia e Svizzera, per ragioni di ranking. Germania e Finlandia hanno diritto a quattro posti, Cechia e Austria (ICE) a tre.

2) Come sono andate le precedenti sei edizioni?

Dal suo debutto nel 2014-15, la CHL è stata dominata della Svezia. Il Lulea ha vinto la prima edizione, mentre il Frölunda si è aggiudicato il trofeo in quattro occasioni: 2016, 2017, 2019 e 2020. Nel 2018 il titolo è andato ai finlandesi dell’JYP Jyväskylä. In totale, sono state giocate 850 partite, con 95 club provenienti da 13 leghe e 18 Paesi. Le squadre svizzere non sono mai andate oltre le semifinali, raggiunte nel 2016 dal Davos e nel 2017 dal Friburgo.

3) Come vengono ricompensate le squadre?

Il premio di partecipazione è di 60 mila euro per ogni club, una cifra insufficiente per coprire le spese di viaggio previste dalla fase a gironi (tre partite in trasferta). L’accesso agli ottavi di finale porta in dote ulteriori 30 mila euro. Altri 30 mila sono previsti per i quarti, 45 mila per il raggiungimento delle semifinali. La finale garantisce altri 160 mila euro, che diventano 330 mila per la squadra vincitrice. In totale, chi arriva ad alzare la coppa incassa dunque 495 mila euro. Per la stagione 2021-22 il montepremi totale è di 3,31 milioni di euro. Nel 2022-23 salirà a 3,46 milioni. Nel 2014-15 era di 1,5 milioni. L’aumento è stato favorito dalla partnership commerciale siglata fino al 2027-28 con Infront, responsabile media e marketing. In Svizzera le partite sono trasmesse su Blue di Swisscom.

4) Qual è il formato della competizione?

Le 32 squadre sono state divise in 8 gironi da 4, con gare di andata e ritorno. Otto compagini provenienti dalle Nazioni impegnate (da oggi al 29 agosto) nelle qualificazioni olimpiche (Austria, Italia, Francia, Norvegia, Polonia, Ucraina e Danimarca) sono state riunite in due gironi per ragioni di calendario. Le prime quattro giornate sono previste tra oggi e il 12 settembre, la quinta e la sesta tra il 5 e il 13 ottobre. Le prime due classificate di ogni gruppo accedono agli ottavi di finale, in programma tra il 16 e il 24 novembre. I quarti si giocano dal 7 al 14 dicembre, le semifinali dal 4 al 12 gennaio. Tutte questi turni prevedono gare di andata e ritorno. La finale del 1. marzo sarà secca.

5) Quali sono i record registrati in sei edizioni?

Forte di quattro titoli e una finale persa, il Frölunda di Göteborg è la squadra con più partite disputate (73) e più punti totalizzati (161). Il tutto ottenuto con lo stesso allenatore: Roger Rönnberg (73 panchine). Il giocatore con più presenze è Joel Lundqvist: 65 match, tutti con il Frölunda. Il topscorer della CHL è Ryan Lasch: 91 punti totalizzati con Frölunda, Berna e Turku. Il portiere Sami Aittokallio guida la classifica degli shutout: 6 con il Kärpät Oulu. Viene dalla Finlandia anche il più vecchio realizzatore: un certo Petteri Nummelin segnò in CHL a 42 anni, 11 mesi e 9 giorni con la maglia del Turku. Michal Teply, ex Liberec, è stato il più giovane a riuscirci: aveva 16 anni, 4 mesi e 14 giorni. Il Berna vanta il record di spettatori: 14.567 per la sfida del 7 dicembre 2016 con lo Sparta Praga.

6) Come sono andate le precedenti esperienze dell’HCL?

Protagonista in Europa sin dal 1986-87, il Lugano partecipa per la terza volta alla CHL. Le prime due avventure si sono concluse agli ottavi: nel 2016-17 contro gli ZSC Lions e nel 2018-19 contro il Frölunda. L’Ambrì Piotta non ha superato la fase a gironi nel 2019-20.

