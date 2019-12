Ci sono voluti i rigori, ma alla fine a portare a casa la vittoria è il Davos per 5-4. In una Valascia incandescente i biancoblù portano tuttavia a sei la striscia di risultati consecutivi al termine di una partita giocata con grinta e la giusta determinazione. Tra sorpassi e controsorpassi, l'ultima partita di campionato in questo 2019 è stata una vera altalena di emozioni. Ora, per i biancoblù è tempo di pensare alla Spengler.

Primo tempo

Nei primi 20' i biancoblù partono subito forte e si rendono pericolosi più volte, in particolare con gli ispirati Incir e Zwerger. La partita, però, la sblocca Flynn, in powerplay, solo al 14’47’’. La Valascia è in fiamme, ma meno di un minuto più tardi uno sciagurato passaggio di Müller arriva sul bastone di Baumgartner: il giovane serve Palushaj che pareggia con freddezza. I leventinesi non si scompongono e al 18’ Fora, su un illuminante passaggio di D’Agostini, infila alle spalle di Aeschlimann il nuovo vantaggio.

Secondo tempo

Il Davos trova in entrata di secondo tempo il pareggio in powerplay con Palushaj al 22’49’’. Poi i leventinesi provano a pungere in contropiede, prima con D’Agostini e poi con Trisconi al 28’. Dal successivo ingaggio Hinterkircher fulmina l’estremo difensore e riporta avanti i padroni di casa. Nuova superiorità numerica e nuovo pareggio: questa volta, al 30’27’’ e con fuori Zwerger, è Corvi a bucare Manzato. Nei minuti finali l’Ambrì resiste in boxplay e anche con l’uomo in meno si rende pericoloso con diversi ribaltamenti di fronte.

Terzo tempo

Nel terzo tempo gli uomini di Wohlwend prendono in mano le redini dell’incontro e alzano il loro baricentro, ma i leventinesi sono organizzati e concedono pochi spazi. Il gol però è nell’aria e al 50’ Jung trova il primo vantaggio della serata per gli ospiti. L’Ambrì non molla e quattro giri di orologio dopo è Sabolic a spingere in fondo alla rete il gol del 4-4. La situazione non si sblocca più fino al 60’. All’overtime i biancoblù resistono a una penalità sul conto di Plastino, poi è proprio la squadra di Cereda a giostrare in doppia superiorità numerica ma il gol non arriva. Ai rigori decidono Palushaj e Tedenby.

Verso la Coppa Spengler

Gli attaccanti Wojtek Wolski, Floran Douay, Marco Miranda e il portiere Ludovic Waeber rinforzeranno i biancoblù per l’imminente Coppa Spengler di Davos. Lo ha comunicato questa sera l’Hockey Club AmbrÌ-Piotta, a margine della partita.

Wolski, classe ‘86, ha all’attivo 480 partite in NHL condite da 107 gol e 276 assist. L’ala polacco-canadese, in questa stagione in forza al Kunlun Red Star, in carriera ha anche disputato 334 partite in KHL (238 punti, 100 gol e 138 assist).

Douay (classe ’95) e Miranda (classe ’98), entrambi in forza al Ginevra Servette, hanno rispettivamente collezionato 193 e 116 presenze in National League, condite da 16 gol e 15 assist il primo e 9 reti e 21 assist il secondo.

Il portiere classe ’96 Ludovic Waeber, attualmente sotto contratto con il Friborgo Gottèron, darà man forte a Daniel Manzato a difesa della porta biancoblù.

