Grande amarezza e tanti rimpianti a Riga. La Svizzera è fuori dai Mondiali di hockey, battuta ai rigori dalla solida ma abbordabile Germania. Un’altra beffa, due anni dopo. Nel 2019 a Kosice era stato il grande Canada ad eliminarci nei quarti di finale dopo aver segnato il gol del pareggio a 4 decimi di secondo dalla fine dei tempi regolamentari. Stavolta i tedeschi hanno trovato il 2-2 a 44 secondi dalla terza sirena. Dieci minuti di overtime giocati a 3 contro 3 non sono poi bastati per spezzare l’equilibrio, nonostante le occasioni capitate sui bastoni di Hofmann e Moser. Dopo un inizio di primo tempo complicato, i rossocrociati avevano trovato il vantaggio grazie a Untersander, servito da Alatalo. Al 33’26’’ Herzog ha portato i nostri sul 2-0. A quel punto, la selezione di Fischer ha permesso alla Germania di prendere in mano la gara. Da un errore di Siegenthaler dietro la porta è nato il 2-1 di Kuhnhackl al 37’23’’. Nel periodo conclusivo gli elvetici hanno badato soprattutto a proteggere la porta di Genoni, subendo il già citato pareggio di Gewanke al 59’16’’, in sei contro cinque. Nei rigori, solo Timo Meier ha infilato il disco nel sacco, contro le due trasformazioni avversarie. Errori per Corvi, Andrighetto, Ambühl e Hofmann.