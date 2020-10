Amaro in bocca per il Lugano

Al termine di una partita bella e intensa, il Lugano ha subito la sua prima sconfitta stagionale: alla Cornèr Arena lo Zugo si è imposto per 3-2. I bianconeri si sono creati tante opportunità per imporsi, ma hanno sbattuto su un Leonardo Genoni in grande serata.

Primo tempo

Parte forte, il Lugano, e già dopo trenta secondi di gioco Fazzini impegna seriamente Genoni, che si supera. È lo Zugo però a passare in vantaggio: a Hofmann bastano tre secondi per sfruttare una penalità fischiata a Morini al 2’36’’. Passano solo venti secondi e i bianconeri pareggiano: il Fazz infila l’angolo alto con un polsino dei suoi. Poco più tardi sempre l’attaccante ticinese sfiora il raddoppio in power-play. Il Lugano resiste poi a 1’27’’ di doppia inferiorità numerica, ma al 15’11’’ Simion, in mischia, sfrutta comunque il power-play «semplice» e riporta avanti i Tori.

Secondo tempo

Al 23’45’’ Mikkel Boedker si divora una clamorosa occasione su splendido assist di Arcobello: il danese non riesce ad infilare, da pochi passi, a porta sguarnita. E due minuti più tardi Hofmann colpisce un clamoroso palo. Attorno al 28’ ci prova due volte Bürgler, ma Genoni non si fa sorprendere. È in seguito Bertaggia (30’20’’) a presentarsi tutto solo davanti all’estremo difensore, che ha ancora una volta la meglio. Dalla parte opposta è sempre Hofmann a creare i maggiori problemi alla difesa del Lugano. I bianconeri insomma ci provano, ma la rete del pareggio non arriva.

Terzo tempo

Riparte subito spingendo, il Lugano, e Ale Chiesa scheggia il palo, al 41’30’’. Incredibile, ma vero, è però lo Zugo a trovare l’allungo: al 46’05’’ Thürkauf devia in rete un appoggio di Cadonau. Una rete arrivata davvero dal nulla. Al 50’28’’ Klinberg riceve due minuti di penalità per un fallo su Schlegel, e al 51’08’’ finalmente Genoni nulla può sul forte tiro dalla media distanza di Tim Heed. Pelletier intanto prova a cambiare qualcosa inserendo Daniel Carr insieme ad Arcobello e Boedker. Al 58’40’’ esce Schlegel, ma l’assalto finale del Lugano non porta frutti. ?

©CdT.ch - Riproduzione riservata