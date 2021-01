Prima sconfitta casalinga del 2021 per l’Ambrì Piotta, battuto 2-0 dal Davos al termine di una partita avara di reti, ma decisamente piacevole. Decisiva la rete del giovane Knak al 44’27’’. Herzog ha poi chiuso i conti a porta vuota. I grigionesi non hanno rubato nulla. Ai padroni di casa resta il rammarico per non aver sfruttato cinque superiorità numeriche, tre delle quali nel primo periodo.

Primo tempo

Nei primi cinque minuti il Davos è molto attivo sul fronte offensivo, impegnando più volte Ciaccio. L’Ambrì Piotta risponde con una buona occasione di Trisconi, poi rischia grosso al 7’20’’ quando Herzog colpisce il palo. I biancoblù sfiorano il vantaggio al 9’ con un tocco sotto porta di Fora, poi giocano un buonissimo power-play durante il quale Aeschlimann si supera su Müller e due volte su Nättinen. Anche Ciaccio deve estrarre il coniglio dal cilindro su un contropiede in «shorthand» di Herzog all’11’15’’. Al 12’50’’ è Grassi ad andare vicino alla rete, poi i leventinesi sprecano altre due superiorità numeriche.

Secondo tempo

È di nuovo il Davos a iniziare meglio, imponendo il suo ritmo sostenuto. Nei primi cinque minuti Ciaccio si oppone a un vero e proprio bombardamento, con Ullström e Ambühl particolarmente minacciosi, poi l’Ambrì Piotta riconquista terreno, sfiorando anche la rete con Dal Pian al 29’15’’. Al 31’ i biancoblù possono giostrare per la quarta volta in 5 contro 4, ma neppure questa è quella buona per sbloccare il punteggio. Al 37’15’’ Grassi sciupa una buona chance con un passaggio nel vuoto. Nel finale arriva anche il primo power-play grigionese per un fallo di Müller.

Terzo tempo

Il Davos non sfrutta gli ultimi scampoli del suo primo power-play, ma trova comunque il modo di passare in vantaggio al 44’27’’ grazie ad un preciso polsino del giovane Knak. Al 46’43’’ tocca a Zaccheo Dotti sedersi sulla panchina dei puniti: Ciaccio, eccellente su Ullström, tiene in partita l’Ambrì. Al 52’16’’ i biancoblù possono provarci per la quinta volta in power-play, ma non riescono neppure a installarsi nel terzo d’attacco. A un minuto dalla sirena l’Ambrì toglie il portiere ed Herzog chiude i conti a porta vuota al 59’18’’.

©CdT.ch - Riproduzione riservata