L’Ambrì Piotta esce senza punti dall’Hallenstadion, pagando a caro prezzo due contropiedi concessi poco dopo aver trovato il 2-2 con McMillan. La gara è finita 5-2 per lo Zurigo. I biancoblù hanno giocato sotto protesto a partire dal 46’02’’, quando gli arbitri, in seguito al “coach challenge” dei Lions, hanno annullato un gol di Grassi (per il provvisorio 2-2) rilevando un’ostruzione sul portiere. A fine incontro il protesto non è però stato confermato.

Primo tempo

Al 2’26’’ lo Zurigo guadagna la prima superiorità numerica per un fallo di Zwerger, ma il box-play leventinese non concede spazi. Al 6’20’’ Bürgler impegna Kovar in uno dei rari tiri sulla porta in questa prima fase del match. A metà primo tempo tocca all’Ambrì Piotta sprecare malamente 2 minuti con l’uomo in più. Al 13’32’’ i Lions passano in vantaggio con Roe, servito sotto porta da Bodenmann, Decisivo l’errore di Isacco dietro la porta, dove si fa soffiare il disco da Hollenstein. I padroni di casa hanno subito l’occasione di raddoppiare con Weber. Per gli ospiti è un finale di sofferenza.

Secondo tempo

Nei primi 4 minuti c’è solo lo Zurigo, che al 23’26’’ colpisce l’asta con Andrighetto. Un bel cambio di Heim e Kneubühler ridà fiato all’Ambrì, mentre i Lions iniziano a cercare troppo la bella giocata. Al 28’ Moses va due volte vicino al gol su altrettanti inviti di McMillan. Al 29’30’’ Grassi si libera nello slot e segna l’1-1 su perfetto passaggio di Pestoni. Fora cerca subito il vantaggio, ma un fallo di Trisconi al 30’59’’ riconsegna il «momentum» allo ZSC. In 5 contro 4, Bodenmann e Hollenstein sprecano nello slot. Al 33’44’’ altra asta di Andrighetto. Al 35’ i padroni di casa sprecano un contropiede 3 contro 1 con Hollenstein a mancare il tocco vincente.

Terzo tempo

Al 42’45’’, con Isacco Dotti espulso, Chris Baltisberger segna il 2-1 deviando un tiro al volo di Andrighetto. Al 43’47’’ McMillan parte tutto solo, ma Kovar non abbocca. Al 46’02’’ Grassi risolve una mischia spingendo il disco in rete. Il gol viene annullato per ostruzione sul portiere in seguito al «coach challenge» dello ZSC. L’Ambrì Piotta non ci sta e inoltra protesto. Nell’occasione c’è anche una penalità ai danni di Weber non sfruttata dai biancoblù. Al 50’15’’ McMillan segna il 2-2, ma al 51’25’’ Malgin riporta avanti lo ZSC in contropiede, dopo un errore di Fora. Al 54’39’’ Pedretti firma il 4-2, sfruttando un altro break 3 contro 1. Al 55’46’’ Conz riceve 2 minuti per ritardo di gioco. Al 58’ ci prova Fohrler, ma il suo tiro finisce a lato. Al 58’23’’ Cereda chiama il time-out. Malgin chiude i conti con il 5-2 a porta vuota al 59’45’’.

