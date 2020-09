C’è ancora tanto lavoro da fare, ma l’inizio del campionato si sta davvero avvicinando. Lo si percepisce da tante piccole cose: un po’ più intensità, di ritmo, di durezza. Lo si capisce anche dalle contestazioni del pubblico all’indirizzo degli arbitri, particolarmente frequenti questa sera a Biasca, dove l’Ambrì Piotta è stato battuto 1-4 dal Berna. Dopo un buon primo tempo, chiuso sull’1-1 per le reti di Zwerger in contropiede e di Moser in power-play, nel periodo centrale i leventinesi hanno abbassato il ritmo, permettendo agli ospiti di prendere un vantaggio di due reti grazie a Brithen e Blum (di nuovo in superiorità numerica). Nel finale del terzo tempo i ragazzi di Cereda non hanno saputo sfruttare 1’23’’ in 5 contro 3. Poi, a porta vuota, ancora Brithen ha chiuso i conti. Ambrì e Berna si rivedranno il prossimo 1. ottobre nella capitale per la prima giornata di regular season. Le amichevoli, però, non finiscono qui: i biancoblù torneranno infatti sul ghiaccio venerdì a Bellinzona contro il Friburgo, per poi affrontare due volte il Lugano.