Si fa complicatissima la corsa dell’Ambrì Piotta al decimo posto, sinonimo di pre-playoff. Per la seconda volta in quattro giorni, i leventinesi sono stati battuti dal Losanna. Alla Gottardo Arena è finita 3-5 per i vodesi, cinici nel gestire il doppio vantaggio trovato tra il 6’51’ e il 7’41’’. Alla squadra di Cereda non è bastato un power-play micidiale, autore di tre reti in quattro tentativi anche grazie all’effetto Conacher (un gol e un assist all’esordio).

La sconfitta di stasera è ancora più pesante per la concomitante vittoria del Berna nel derby con il Langnau. Ora gli Orsi vantano sette punti di vantaggio su capitan Fora e compagni. E hanno pure disputato una partita in meno. Saranno ancora più decisivi i due scontri diretti di inizio marzo.

Da segnalare l’infortunio di Regin dopo pochi cambi. Anche la partita di Conz, subentrato a Ciaccio dopo il 3-5 di Bertschy al 45’05’’, è durata poco. Al 51’16’’ il portiere giurassiano è infatti rientrato anzitempo negli spogliatoi, come gli era già successo martedì scorso a Malley.

Primo tempo

I primi cinque minuti si giocano nella metà pista vodese, ma l’Ambrì non riesce a sfondare. Dopo pochi cambi, i leventinesi perdono Regin per infortunio. Al 6’51’’ il Losanna passa in vantaggio con Gernat sfruttando subito il primo power-play. Appena 50 secondi dopo ecco il raddoppio di Almond, che sporca un tiro di Frick beffando Ciaccio. Tre tiri ospiti, due gol: Cereda chiama il «time-out» per non lasciar scappare la partita. Al 16’28’’ anche i leventinesi sfruttano la prima superiorità numerica per accorciare le distanze con una botta al volo di Fora su assist del debuttante Conacher.

Secondo tempo

Nei primi minuti l’Ambrì Piotta spinge e spreca due chance con McMillan e Zaccheo Dotti. Al 25’18’’ Marti trova lo slap all’incrocio per l’1-3. Al 28’40’’ Conacher segna la sua prima rete in biancoblù in 5 contro 3. Al 33’23’’ Jäger restituisce il doppio vantaggio ai vodesi punendo un erroraccio di Isacco Dotti, che perde il disco davanti alla porta. Al 39’18’’ il power-play leventinese colpisce per la terza volta: Heim segna il 3-4 partendo in contropiede con Glauser espulso.

Terzo tempo

Al 45’05’’ il Losanna scappa ancora con il bellissimo 3-5 di Bertschy, che fulmina Ciaccio dopo una serie di duelli persi dai leventinesi. Cereda decide di cambiare il portiere, inserendo Conz. La partita di quest’ultimo, però, dura pochissimo. Al 51’16’’ il giurassiano rientra infatti anzitempo negli spogliatoi. Gli era già successo martedì scorso a Malley. Al 53’10’’ McMillan sciupa un altro buon assist di Pestoni sotto porta in una delle poche vere occasioni create nel terzo tempo. Al 58’12’’ l’Ambrì toglie il portiere, ma il risultato non cambia.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta – Losanna 3-5 (1-2, 2-2, 0-1)

Reti: 6’51’’ Gernat (Genazzi, in 4c5, esp. Fohrler) 0-1. 7’41’’ Almond (Frick) 0-2. 16’28’’ Fora (Conacher, in 5c4, esp. Holdener) 1-2. 25’18’’ Marti (Gernat) 1-3. 28’40’’ Conacher (Hietanen, in 5c3, esp. Heldner e pen. squadra) 2-3. 33’18’’ Jäger 2-4. 39’18’’ Heim (Hietanen, in 5c4, esp. Glauser) 3-4. 45’05’’ Bertschy 3-5.

Spettatori: 6.112.

Arbitri: Tscherrig/Hebeisen (Altmann/Cattaneo).

Penalità: 1x2’ c. Ambrì; 4x2’ c. Losanna.

Ambrì Piotta: Ciaccio (dal 45’ al 52’ Conz); Hietanen, I.Dotti; Pestoni, Regin, Zwerger; Fora, Z. Dotti; Bürgler, Heim; Conacher; Burren, Fischer; Grassi, McMillan, Kneubühler; Fohrler; Trisconi, Kostner, Bianchi; J. Neuenschwander.

Losanna: Stephan; Glauser, Genazzi; Riat, Fuchs, Sekac; Holdener, Gernat; Bozon, Paré, Emmerton; Heldner, Frick; Almond, Bertschy, Kenins; Krueger, Marti; Douay, Jäger, Baumgartner.

Note: Ambrì senza Hächler (infortunato), Dal Pian (ammalato), D’Agostini e Moses (in sovrannumero). Infortunio nel primo tempo per Regin. Ambrì senza portiere dal 58’12’’.

LE ALTRE PARTITE

Berna – Langnau Tigers 3-1. Bienne – Ajoie 3-0. Friburgo Gottéron – Ginevra 5-3. ZSC Lions – Davos 4-3. Lugano-Zugo 2-3.

LA CLASSIFICA

1. 1. Friburgo Gottéron 2,17/42/91 (145-101). 2. Zugo 2,07/43/89 (153-98). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,86/44/82 (141-111). 4. ZSC Lions 1,82/45/82 (147-118). 5. Bienne 1,81/43/78 (134-109). 6. Davos 1,61/44/71 (125-110). 7. Losanna 1,55/42/65 (119-126). 8. Ginevra Servette 1,52/44/67 (118-118). 9. Lugano 1,50/44/66 (134-129). 10. Berna 1,30/43/56 (120-122). 11. Ambrì Piotta 1,11/44/49 (108-125). 12. Langnau Tigers 0,73/44/32 (117-173). 13. Ajoie 0,43/42/18 (76-197).

