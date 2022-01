Ancora due o tre partite da qui a venerdì. Poi la lunga pausa olimpica. E poi l’inferno. Segnatevi queste due date: 5 marzo e 9 marzo. Con la primavera alle porte, Ambrì Piotta e Berna si affronteranno due volte in soli cinque giorni. Ed è forse lì che si deciderà il loro destino: pre-playoff o vacanze anticipate?

La lotta per il decimo posto sembra riservata a queste due squadre: da una parte i leventinesi, bravi a non mollare, a rientrare in corsa e a tornare sopra la linea con tre vittorie piene nelle ultime quattro gare. Dall’altra gli Orsi, ormai allo sbando e decimati da infortuni e virus. Sabato alla Cornèr Arena, pur salvando un punticino, i bernesi hanno rimediato la loro ottava sconfitta di fila. Il margine di sicurezza sui biancoblù è evaporato: dal + 6 di Natale al -2 di oggi. E...