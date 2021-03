Ambrì, cercasi leader disperatamente

Ancora una serata da dimenticare, ancora una sconfitta, la sesta di fila. E il cammino verso i pre-playoff che si complica ulteriormente. Il Rapperswil ora è a sei punti (con una partita in più), il Berna ha operato il sorpasso (con cinque partite in meno) e l’Ambrì Piotta è finito sotto la linea. Ancora una volta ci si è messa di mezzo la sfortuna: Brian Flynn si è procurato una distorsione alle cervicali nel derby e i leventinesi sono scesi in pista con due soli stranieri. Un’attenuante – seppure importante – e non una giustificazione per un’altra prestazione non all’altezza. Anche se, a sentire giocatori e staff tecnico, l’Ambrì Piotta avrebbe disputato una buona partita. Forse sta venendo meno anche la lucidità in sede di analisi. O forse è solo un modo per proteggersi.

Il festival dello...