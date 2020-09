Non è sempre facile leggere una partita amichevole e caricarla di significati profondi. Stavolta, però, non c’è molto spazio per le interpretazioni: la prestazione dell’Ambrì Piotta contro il Friburgo – a due settimane dall’inizio del campionato – è stata un vero disastro. Basti pensare che venerdì sera a Bellinzona il miglior biancoblù è stato il portiere Damiano Ciaccio, superato ben cinque volte nei primi 21 minuti di gioco. La sfida è finita 1-6, con il gol della bandiera realizzato da Flynn nei minuti conclusivi, sfruttando l’unico power-play della serata.

Svogliati, scarsamente reattivi, mai aggressivi, sempre in ritardo sul disco, i leventinesi hanno permesso agli ospiti di fare i loro comodi sin da subito. «Sono indubbiamente arrabbiato», ammette Luca Cereda. «È l’ennesima dimostrazione,...