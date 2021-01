Anno nuovo vita nuova, così si saranno detti Luca Cereda e i suoi ragazzi alla vigilia della sfida con il Friburgo. Detto, fatto: contro i burgundi i leventinesi - reduci dalle cinque sconfitte consecutive rimediate nel finale di 2020 - sono tornati a mostrare il loro volto migliore, quello sì operaio e dedito al sacrificio, ma anche (e soprattutto) aggressivo al punto giusto, sia in fase difensiva che nello slot avversario. Un taglio netto col recente passato, un colpo di spugna corposo tanto quanto il 5-0 finale stampato sul tabellone della Valascia, che ha inaugurato al meglio il nuovo anno biancoblù.

Formazione ridisegnata

Un 2021 che ha visto l’Ambrì presentarsi all’ingaggio d’inizio con un lineup in buona parte ridisegnato. Sia per necessità (leggasi assenze di Fischer e Pezzullo in difesa),...