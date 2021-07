Riunitosi ieri sera, il Consiglio d’Amministrazione dell’HCAP è stato aggiornato sui lavori in corso per il Nuovo Stadio Multifunzionale di Ambrì. Al di là delle inevitabili problematiche di dettaglio che riguardano la chiusura di ogni importante cantiere, la società leventinese è complessivamente soddisfatta dell’andamento dei lavori e rimane impegnata ad entrare nella nuova pista sin dall’inizio del campionato 2021-22, con il debutto casalingo in programma l’11 settembre prossimo. «Il club - si legge nel comunicato stampa diffuso in mattinata - esprime gratitudine alla Commissione paritetica cantonale che ha concesso le necessarie deroghe alle aziende attive sul cantiere per operare durante le ferie dell’edilizia in agosto, e ringrazia particolarmente le aziende e le maestranze che si mettono a disposizione per questo ultimo sforzo». Il CdA biancoblù ha di conseguenza deciso «di concentrare tutte le risorse umane disponibili al raggiungimento dell’obiettivo dell’11 settembre». Pertanto – anche alla luce delle precarie condizioni attuali della vecchia Valascia e delle residue restrizioni pandemiche in atto – ha deciso di rinviare le previste celebrazioni per l’addio alla Valascia e per l’apertura del Nuovo Stadio ad un momento opportuno durante la Stagione sportiva 2021-22. I dettagli verranno comunicati a tempo debito. Anche la tradizionale presentazione squadra di fine luglio viene pertanto sospesa per quest’anno.