Dopo diciassette partite, l’Ambrì Piotta è settimo in classifica. Niente male. Anzi, bene. Ma dove sarebbero i biancoblù se potessero contare sul pacchetto straniero del Langnau?

Già, il Langnau. Attualmente è decimo. Un piazzamento dignitoso. Di più. Ma dove sarebbero i Tigers se potessero contare su attaccanti elvetici (o con licenza svizzera) quali Pestoni e Zwerger?

Forze opposte

Tutto questo per dire cosa? Che le due squadre, stasera avversarie alla Gottardo Arena, stanno disputando un campionato all’altezza dei rispettivi obiettivi, ma si stanno facendo trascinare da forze opposte. In Leventina sono gli svizzeri a fare la differenza. Nell’Emmental sono invece gli «imports» a fare il bello e il brutto tempo.

L’osservazione si limita alla fase offensiva. Ai gol segnati. E quindi non dice tutto. Ad esempio, il Langnau ha segnato 14 gol in più, sì, ma l’Ambrì Piotta ne ha subiti addirittura 19 in meno. Però il rendimento agli antipodi degli stranieri in due realtà così simili è troppo grande per non saltare all’occhio.

Un magico terzetto

Basta guardare la classifica dei marcatori di National League. I primi tre posti sono occupati da altrettanti attaccanti del Langnau: lo svedese Jesper Olofsson domina con 13 gol e 14 assist in 18 partite, per una media di 1,5 punti a gara. Alle sue spalle ci sono il canadese Alexandre Grenier (6 gol e 16 assist) e il finlandese Harri Pesonen (11 gol e 10 assist). L’altro finlandese dei tigrotti, Aleksi Saarela, ha disputato solo 12 match, ma conta pur sempre 4 gol e 6 assist (media di 0,83).

Il miglior straniero dell’Ambrì nella classifica dei marcatori è Peter Regin, 42. con 1 gol e 11 assist in 14 gare. La media punti del danese (0,86) non è da buttare, ma dove sono i gol? Per trovare Brandon Kozun bisogna scendere in 77. posizione: 3 gol e 5 assist in 14 partite. I 3 gol, oltretutto, li ha segnati nelle prime due giornate. Brandon McMillan – ora infortunato – è 107. con 3 gol e 3 assist in 17 partite. Juuso Hietanen, difensore che si vorrebbe offensivo, è 118. con 1 gol e 5 assist in 17 partite. Tra i terzini della lega è solo 25..

Discorso a parte per Matt D’Agostini, appena rientrato dopo quasi un anno di stop. Per il canadese si segnalano 1 gol e 1 assist in 4 gare.

Questione di impatto

I Tigers sono la squadra con la più alta percentuale di reti straniere in National League: addirittura il 58,62%, ovvero 34 gol su 58 totali. In questa graduatoria i giallorossi sono seguiti da Ginevra (56,10%), Berna (41,30%) e Ajoie (39,29%), tutte squadre di bassa classifica. L’Ambrì Piotta è ultimo con il 20,45%, ovvero 9 gol su 44. Per capirci: i cinque stranieri leventinesi, insieme, hanno segnato le stesse reti di Pestoni.

L’impatto medio dei gol stranieri in National League è del 36,17%. Al di sotto di questa soglia ci sono anche Bienne (32,14%), Losanna (31,82%), Lugano (31,25%), Friburgo (30,51%) e Rapperswil (26,09%). Come si vede, l’Ambrì è molto staccato anche dal penultimo posto occupato dai Lakers.

E il power-play?

Gli stranieri, va da sé, hanno tanto spazio e grandi responsabilità nelle situazioni di superiorità numerica. Non è forse un caso se il Langnau, con i suoi efficaci giocatori d’importazione, vanta il secondo miglior power-play del campionato (22,41%) alle spalle del Davos (24,07%), mentre l’Ambrì Piotta, con i suoi stranieri dalle polveri bagnate, ha il peggiore con un misero 11,76%.

Tempo di ghiaccio

Più tempo si passa sul ghiaccio, più possibilità si hanno di andare a punti. Ragionamento lapalissiano, ma ribaltabile: più si è decisivi, più minuti di ghiaccio si meritano. Considerando unicamente gli attaccanti stranieri del campionato, i quattro del Langnau sono tra i più utilizzati con medie che vanno dai 20’41’’ di Pesonen ai 19’55’’ di Saarela. Davanti ci sono i tre dell’Ajoie, poi Winnik e Filppula del Ginevra e Carr e Arcobello del Lugano.

L’attaccante straniero più utilizzato da Luca Cereda è Peter Regin, solo 36. in questa speciale classifica con 17’43’’ di media. Nelle sue quattro partite D’Agostini ha avuto un «time on ice» di 17’40’’, mentre Kozun registra un 17’33’’. McMillan è solo 45. (su 52) tra gli attaccanti stranieri più utilizzati con 16’15’’ di media.

Potenziale inespresso

Guardando il bicchiere mezzo pieno, l’Ambrì Piotta ha un potenziale inespresso maggiore dei Tigers. Ma i suoi stranieri devono cambiare marcia e dimostrarsi all’altezza. Altrimenti, come è successo lo scorso weekend, bastano un paio di serate a vuoto di Pestoni e Zwerger per restare a secco.

